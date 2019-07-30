رسائل حازمة من حكومة جونسون لإيران: اخرجوا من الظلام

2019/07/30 | 06:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – رفعت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون من حدّة رسائلها إلى السلطات الإيرانية حيال أزمة احتجاز الناقلة، في تحوّل دراماتيكي في

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