المحاصصة الحزبية تمنع إصلاح الخلل في الحكومة العراقية

2019/07/30 | 06:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يسعى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي منذ أسابيع إلى إقناع كتل سياسية في البرلمان باستبدال وزرائها في الحكومة، بسبب ضعف

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