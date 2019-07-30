2019/07/30 | 06:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عند مقهى في شارع مكتظ بوسط إسطنبول، جلس اللاجئ السوري عبد الله البكور دقائق ليجري “عملية بيع” عبر حاسوبه المحمول.اطلع على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“قنوات”.. مبادرة تركية لتحويل اللاجئين إلى رواد أعمال) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“قنوات”.. مبادرة تركية لتحويل اللاجئين إلى رواد أعمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).