جرائم داعش في العراق تنتظر تأسيس محكمة دولية

2019/07/30 | 06:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – رغم الإجماع الدولي الواسع على الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية خصوصا في العراق وسوريا، لم يحسم العالم في مسألة

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