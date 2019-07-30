مسيحيو لبنان يواجهون الاختلال الديموغرافي بالتمسك بـ«الطائف»

2019/07/30 | 06:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبانٍ قليلة فقط ما زال يسكنها المسيحيون غرب طريق صيدا القديمة في منطقة الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية، بعد رحيل المئات، وبيع

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