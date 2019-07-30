الأسواق تترقب أول خفض للفائدة الأميركية منذ 2008

2019/07/30 | 06:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة من الترقب تشهدها الأسواق المالية والمستثمرون في الولايات المتحدة والعالم، لقرار «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» الذي سيعلن عنه غداً

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