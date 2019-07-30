النجف.. تغييرات كبيرة تطال مدراء مكافحة الاجرام وضباط التحقيق

2019/07/30 | 06:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قائد شرطة النجف في العراق العميد فائق فليح حسن الفتلاوي، الثلاثاء، بتغير مدراء مكافحة الاجرام وضباط التحقيق، فيما اشار الى ان شرطة المحافظة تعتذر...

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