تحالف سائرون: وزير الاتصالات لن يكمل طويلا في منصبه

2019/07/30 | 06:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في تحالف سائرون، طلعت كريم، الاثنين 29 تموز 2019، أن وزير الاتصالات العراقي نعيم الربيعي، لن يكمل الاربع سنوات في منصبه، بسبب عزم بعض من ...

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