2019/07/30 | 06:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والي شمال كردفان: عدد قتلى أحداث الأبيض خمسة نقل عن اللواء الصادق الطيب عبد الله والي ولاية شمال كردفان أن عدد القتلى في الأحداث التي وقعت بمدينة الأبيض بلغ 5 حالات وفاة منها 3 طلاب مدارس ثانوية و2 من مواطني المدينة.وقال الوالي خلال لقائه بالإعلاميين ومراسلي الصحف حول الأحداث التي وقعت إن مسيرة طلاب وطالبات المدارس الثانوية كانت سلمية ومطالبة بتحسين خدمات النقل، ولكنها انحرفت من أهدافها بعد أن تدخل بعض المندسين وسط الطلاب.ولفت إلى أن التعدي قام به المندسون على فرع بنك الخرطوم من نهب في المعدات والممتلكات بجانب المحاولة للتعدي على البنك الفرنسي فرع الأبيض، وقال إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.وأوضح اللواء الطيب عبدالله أنه تم تكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق وسيتم تقديم كل متسبب في هذه الأحداث إلى المحاكمة العادلة.

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