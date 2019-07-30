ما حقيقة قصف

2019/07/30 | 07:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر عراقي، يوم الاثنين، وجود أي قصف على معسكر أشرف، شرق العاصمة بغداد، من قبل طائرات إسرائيلية أو غيرها....

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