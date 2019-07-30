2019/07/30 | 07:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبو رغيف: سنشهد جبهة معارضة وحكومة ظل قريباً رحب المتحدث الرسمي لتيار الحكمة الوطني، نوفل أبو رغيف، بحكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن تأييدها للمعارضة البرلمانية.وقال أبو رغيف في تصريح صحفي، ان "قرار المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، يؤكدان دستورية معارضتنا".وأضاف "سنشهد جبهة معارضة وحكومة ظل في الخطوات القريبة القادمة".وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت حكماً بخصوص مفهوم كتلة المعارضة البرلمانية، مؤكدة أن لأعضائها ممارسة كامل الضمانات الدستورية.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت طلباً من مجلس النواب بخصوص مفهوم المعارضة السياسية ومدى ارتباطه بأحكام المادة 76 من الدستور وجدت المحكمة أن لكتلة المعارضة التي تشكلت وفق خياراتها ووفق منهاجها جميع الضمانات الدستورية التي كفلها الدستور وقانون مجلس النواب بممارسة الاختصاصات والصلاحيات باعتبارهم يمثلون الشعب العراقي بأكمله اضافة للحصانة التي يتمتع بها عما يدلي به النائب من اراء في اثناء دورة الانعقاد".ومضى إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن لأعضاء كتلة المعارضة كما لأعضاء الكتلة النيابية الاكثر عددا التحول الى اي من الكتل خلال الدورة الانتخابية حسب قناعاتهم وضمانا لحرية الراي والخصوصية استنادا للمادتين (17/اولا) و (38/اولا) من الدستور".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو رغيف: سنشهد جبهة معارضة وحكومة ظل قريباً) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو رغيف: سنشهد جبهة معارضة وحكومة ظل قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).