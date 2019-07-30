2019/07/30 | 07:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تركيا تقول إنها تستعد لاستلام ٦ مدارس تابعة لـ "غولن" في زيونة والمنصور

كلمة -

بغداد

قال السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، إن وقف المعارف

التركي يستعد لاستلام وإدارة 6 مدارس كانت تابعة لمنظمة "غولن"، في

منطقتي زيونة والمنصور بالعاصمة بغداد.

وأوضح السفير التركي، خلال زيارته التفقدية للمدارس، أمس الإثنين،

أنه مع بدء العام الدراسي الجديد في سبتمبر/أيلول المقبل سيتم

افتتاح المدارس وإدارتها من قبل وقف المعارف التركي وفقا للمعايير

الدولية.

وأضاف يلدز، أن مدارس وقف المعارف في مدينة أربيل العراقية تتمتع

بمستوى تعليمي عالي جدا، حيث يتم تعليم الطلاب باللغات الإنجليزية

والتركية والعربية.

وأشار يلدز، أن وقف المعارف يواصل جهوده في نقل معايير التعليم من

تركيا إلى بغداد، لافتا إلى مواصلة الجهود لإدارة المدارس التركية

في باقي المحافظات العراقية.

ودعا السفير التركي، الأسر العراقية لتسجيل أبنائها في مدارس الوقف

لزيادة الروابط بين الشعبين عبر الأجيال القادمة.

ومنتصف يوليو/تموز 2016، شهدت تركيا وعلى رأسها العاصمة أنقرة

ومدينة إسطنبول، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش

تتبع لمنظمة "غولن"، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة

ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وعقب إحباط المحاولة، أعلنت تركيا إنشاء وقف المعارف وأسندت إليه

مهمة إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية التي كانت مرتبطة بالمنظمة

الإرهابية في الخارج، وإنشاء أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تقول إنها تستعد لاستلام ٦ مدارس تابعة لـ غولن في زيونة والمنصور) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تقول إنها تستعد لاستلام ٦ مدارس تابعة لـ غولن في زيونة والمنصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).