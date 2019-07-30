القبض على ثلاثة ارهابيين في الضلوعية من الخلايا النائمة

2019/07/30 | 08:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز شرطة صلاح الدين ،القبض على ثلاثة ارهابيين يشكلون خلية نائمة ، خلال محاولتهم التسلل الى مدينة الضلوعية وبحوزتهم عبوات لاصقة .

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