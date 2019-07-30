خليل اندراوس - مداخلة حول كتاب - رأس المال لماركس (4)

2019/07/30 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_اندراوس يقول ماركس في مقدمة كتابه "رأس المال": "ان الهدف النهائي لهذا الكتاب هو الكشف عن القانون الاقتصادي لحركة المجتمع القائم حاليا، أي المجتمع الرأسمالي البرجوازي.فدراسة علاقات الانتاج في هذا المجتمع المحدد تاريخيا من حيث نشوؤها وتطورها وزوالها، ذلك هو مضمون مذهب ماركس الاقتصادي.ان الانتاج السائد في المجتمع الرأسمالي هو انتاج البضائع ولهذا يبدأ تحليل ماركس بتحليل البضاعة (باربون نيكولاس 1......

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