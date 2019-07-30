الحزب الشيوعي السوداني - بيان حول تقرير لجنة فض الاعتصام وأحداث مدينة الأبيض

2019/07/30 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_السوداني بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السودانيحول تقرير لجنة فض الاعتصام وأحداث مدينة الأبيض*الى جماهير الشعب السوداني**لم يكن متوقعاً أن يأتي تقرير لجنة فض الاعتصام منصفاً ونزيهاً، فلا يمكن أن يكون الخصم هو الحكم، فجاء التقرير ذراً للرماد في العيون، وبرأ المجلس العسكري من المسؤولية، وأنكر حالات الاغتصاب التي بلغت 70 حالة حسب صحيفة القارديان البريطانية نتيجة لتقصي ومعلومات موثوقة......

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