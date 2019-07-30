آلان وودز - الليبراليون يبدأون في التحرك - البلشفية طريق الثورة

2019/07/30 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آلان_وودز البلشفية طريق الثورةالفصل الخامس: سنوات الحربالليبراليون يبدأون في التحركترجمة: هيئة تحرير موقع ماركسيتسببت الكارثة العسكرية في إخراج الليبراليين من حالة الجمود.وبفعل الضغط المتزايد وافق القيصر أخيرا على استدعاء مجلس الدوما، في 19 يوليوز 1915.كانت تلك فرصتهم لنزع مقاليد السلطة من قبضة الزمرة الحاكمة المهزوزة دون ثورة! كان النظام ممزقا بالانشقاقات.تشكلت "الكتل......

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