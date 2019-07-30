2019/07/30 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخيلة هي القدرة الفطرية في العقل البشري لخلق أفكار أو صور عن عوالم من أشخاص غير واقعية كليا أو جزئيا، وذلك بدء من عناصر يستمدها العقل من إدراكاته الحسية للعالم الخارجي لا مشترك بين الناس.ويقال ايضاً أنها أَفْكار وَهْميَّة، خاطِئة أو لا سبيل إلى تَحْقيقها."حدَّثنا عن مَخايله"قلت لشريكي في العمل (دكتورة ياسمين )أودّ ان اكتب عن شيء ولكن لا اعرف ما هو اريد منك فكرة ....ضحكت ثم قالت (حالياً تلگين هوسة بدماغي)أجبت مسرعة إذن فليكن العنوان:-(ضوضاء في مخيلتي )وفكرت في نفس اللحظة في المراحل الانتقالية في الحياة ...في المرحلة التي تقع ما بين مرحلتين المنتصف تماماً وبشاعة المنتصف حينما تقرر شيء لتندفع نحوه ثم يتشبث بك الماضي فتحارب حتى تصل ان أردت ان تصل!وان لم تريد ذلك أبقى حيث انت عد الى البداية وابقى على هذا الوضع في جميع سنوات عمرك بالضبط في منطقة الراحة التي تعقد انها منطقة راحة فقط لأنها خالية من التعب الأفكار والتخيلات هي الشيء الأساسي في تحديد بوصلة حياتنا لي صديق كلما تحدثت اليه عن موضوع معين قال لي (كل ما يحدث لك هو بسببك أنت)!وفي الحقيقة هذه هي الحقيقة نحن من نحدد تفاصيل حياتنا ان اردنا ان نكون سعداء سنكون والعكس ايضاً ان اردنا ان نكون ضحايا ام ابطال والكثير من الامور الحياتية التي ستتغير حينما نتغير نحن نتغير من الداخل .اجعل في مخيلتك حياة كحياة الملوك تماماً حتى تملك القصر .

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