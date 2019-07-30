اختتام بطولة العراق للناشئين والأشبال بالكيكو شنكاي

2019/07/30 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت في قاعة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية للتايكواندو التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة بطوله العراق للناشئين والاشبال بالكيكو شنكاي، بمشاركه 18 ناديا و11 منتدى من مختلف المحافظات.

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