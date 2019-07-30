2019/07/30 | 08:42

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اكتشاف أحد أهم المواقع الأثرية في بابل

الثلاثاء

30

تموز

2019 :

08:36 am

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حققت كلية الاثــار التابعة لجامعة بـابـل انـجـازا مهما في الكشف عن

موقع اثاري يعود الى 1500 سنه قبل الميلاد.

وأوضح رئـيـس قـسـم الاثــار فـي الـجـامـعـة كاظم جبر سلمان فـي

تصريح أوردته صحيفة "الصباح"، أن "الـقـسـم تمكن مـن الـكـشـف عـن

اهـم موقع اثري في محافظة بابل والمتمثل بتل الدينم الذي يعود الى

1500 سنة قبل الميلاد وهو معبد الالـه أوراش احـد ملوك سلالة بابل

الثانية كتبت على جدرانه نصوص باللغة السومرية، ونبه على ان اهمية هذا

الاكتشاف هي ايجاد الجزء المفقود لتاريخ مدينة بابل الاثرية"، مبينا

ان "الموقع يشغل 170 دونما ويقع على بعد 25 كيلومترا جنوب مدينة

الحلة".

وبين ان "الموقع هو من اهم الاكتشافات لمدينة بابل الاثـريـة وكـانـت

ضمن ثـلاث مـراحـل انطلقت منذ العام 2016 وكان الاكتشاف الاول هو جدار

المعبد في 2017 وفي 2018 كانت المرحلة الثانية اذ تم الكشف عن وجود

معبد وان الاكتشاف الاهم هو عندما تمت ترجمة الكتابات الموجودة على

جدران المعبد والـتـي اشــارت الـى ان هـذا المـوقـع يعود الى حكم

سلالة بابل الثانية".

وأشار إلى، أن "اكتشاف العصر البابلي كـان يمثل 500 سنة قبل الميلاد

ولــم تتمكن فــرق التنقيب مـن اكـتـشـاف مـا قبل ذلك بسبب وجـود

المياه الجوفية التي حالت دون استمرار عمليات التنقيب وان اكتشاف موقع

تل الدينم جاء لاستكمال تاريخ مدينة بابل الاثرية بـ 100 سنة قبل

الميلاد".

ولـفـت رئـيـس قسم الاثــار بالجامعة الـى ان "ابـرز المعوقات التي

تواجه عملية التنقيب تتمثل بقلة الـتـخـصـيـصـات المـالـيـة مـمـا

يـتـسـبـب فــي تأخير عملية التنقيب لقلة العاملين فضلا عن عدم وجود

كـهـربـاء فـي المـوقـع بـالـرغـم مـن ذلـك فـان عمليات التنقيب

مازالت مستمرة".

وخـتـم سلمان تصريحة بـالـقـول: ان "هيئة الاثـار ابــدت

اسـتـعـدادهـا الـكـامـل لاسـتـكـمـال عـمـلـيـات التنقيب اذ سترفد

الموقع بملاكات فنية واكاديمية فضلا عن منحها اجازة 20 عاما بدل من

خمس ســنــوات لـعـمـلـيـات الـتـنـقـيـب كـالـتـي تـمـنـح للفرق

الاجنبية فضلا عن تحويل قسم الاثار في جامعة بابل الى كلية كونه تمكن

من تقديم انجاز علمي وتاريخي مهم"

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