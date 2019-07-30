احباط محاولة لتهريب سيارات في ميناء ام قصر

2019/07/30 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الاثنين عن احباط محاولة تهريب سيارات في ميناء أم قصر مبينة انه تم التلاعب في أرقام الشواصي كونها دون الموديل المسموح باستيرادها.وذكرت الهيئة في بيان تلقت المدار نسخة منه انها تمكنت من إفشال مخطط تهريب سيارات عدد (6) في منفذ أم قصر الأوسط مبينة ان ذلك تم بعد ورود معلومات مؤكدة والقيام بالكشف والتدقيق م

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