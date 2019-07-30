2019/07/30 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تشهد لندن اليوم الثلاثاء أولى جلسات النظر في الخلاف بين حاكم دبي نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته السادسة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين حول حضانة طفليهما.وتمثل هذه الدعوى إحراجاً كبيراً لحاكم دبي الثري الحريص على إبقاء حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء أسوة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم ..



محمد بن راشد في مواجهة زوجته أمام القضاء وكالة خطوة برس.

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