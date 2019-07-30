2019/07/30 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفى تيار الحكمة، الانباء التي تتحدث عن نية القيادي بالتيار عبد الحسين عبطان الانشقاق وتأسيس حركة سياسية جديدة، واصفا اياه بأنه “حديث فيسبوكي”.وقال النائب عن التيار علي العبودي في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “الحديث عن انشقاق عبد الحسين عبطان عن الحكمة سمعته من الفيسبوك ولا صحة له”.وأضاف العبودي، أن “انفي نفيا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة: الحديث عن انشقاق عبطان فيسبوكي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكمة: الحديث عن انشقاق عبطان فيسبوكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).