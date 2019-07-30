مجلس بغداد: فرز اسماء المتقدمين للتعيين سيجري بحضور الجهات الرقابية

2019/07/30 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، ان فرز اسماء المتقدمين للتعين على ملاك التربية سيجري بحضور الجهات الرقابية وبضمنها وسائل الاعلام من اجل تلافي حدوث حالات الفساد.وقال عضو مجلس المحافظة ماجد الساعدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اسماء المتقدمين للتعيين على ملاك التربية سيتم فرزها وفق معايير من بينها المعدل والاقدمية بالتخرج والاختصاص المطلوب، […]

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