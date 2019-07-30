تركمان كركوك لـ

2019/07/30 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

رأى عضو مجلس محافظة كركوك نجاة حسين، ان الحل الامثل لمشكلة محافظة كركوك هو تدقيق سجلات الناخبين.

وقال حسين لـ "العهد نيوز"، اليوم الثلاثاء،

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