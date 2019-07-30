إتلاف مكملات غذائية منتهية الصلاحية في مطار بغداد

2019/07/30 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قامت هيأة المنافذ الحدودية باتلاف مكملات غذائية ومحسن معجنات تآلفة ومنتهية الصلاحية في مطار بغداد الدولي.





وقال بيان للهيأة تلقته، العهد نيوز، اليوم

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