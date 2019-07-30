ابراهيم منصوري - تقرير بنك المغرب السنوي لعام 2018 في 15 نقطة أساسية مع ملاحظاتنا وتعاليقنا

2019/07/30 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_منصوري ملاحظة: المرجو قراءة تعليقاتنا على كل نقطة أدناه، والمحررة بين قوسين.لقراءة الورقة بنظام PDF، اتبع الرابط التالي على موقع Research Gate العالمي:

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