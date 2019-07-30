سامي الذيب - خواطر حول الختان ودعوة للشهادة

2019/07/30 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب هناك كتب تحمل عنوان خواطر، أو افكار.ومن ضمنها على سبيل المثالافكار الفيلسوف الفرنسي بليز باسكالPensées de Blaise Pascalوهي مقتطفات من هذا الفيلسوف تم تجميعها بعد وفاتهوهناك التأملات للأمبراطور والفيلسوف الروماني ماركوس اوريليوسوادعو الجميع لقراءة كتابه هذا الذي ترجم للعربية http://www.alarabimag.......

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