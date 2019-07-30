شركة ألمانية تكشف عن ماوس ألعاب جديد بصفات مدهشة

2019/07/30 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت شركة ألمانية، عن ماوس (فأرة) ألعاب جديد بخمسة أزرار، قابلة للبرمجة، مع العديد من العناصر القابلة للاستبدال.قال موقع “موفيزجيم آند تيك” إن شركة “سنيك بايت” الألمانية، كشفت عن فأرة الألعاب، الجديدة بغطاء قابل للتخصيص، مشيرا إلى أنها مكونة من غطاء ثان، قابل للتخصيص.ولفت الموقع إلى أن فأرة “سنيك بايت” الجديدة تمتاز […]

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