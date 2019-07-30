2019/07/30 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن امس الاثنين ان مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة أصدرت 79480 جواز سفر خلال الإسبوع الماضي، مشيراً الى وجود و88798 معاملة قيد الانجاز حالياً.واضاف معن في تصريح , ان المديرية أصدرت أيضاً 109477 بطاقة وطنية ، فضلا عن 10882 بطاقة سكن في عموم العراق، في حين اصدرت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية:إصدار اكثر من 79 الف جواز سفر و 10 الاف بطاقة وطنية خلال الإسبوع الماضي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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