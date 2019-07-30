2019/07/30 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح محافظ ميسان علي دواي لازم مشروع تجهيز ونصب وتشغيل محطة كهرباء ثانوية 11/ 33 KV سعة 2×31.5 MVA لمحافظة ميسان والتي ستسهم في فك الاختناقات التي تعاني منها الإحياء السكنية من تجهيز الطاقة الكهربائية . واكد دواي في حديث لوكالة الانباء العراقية “واع” واطلعت عليه وكالة صدى , ان “محافظة ميسان أعطت قطاع الكهرباء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ ميسان يفتتح مشروع نصب وتشغيل محطة كهرباء ثانوية 11/ 33 KV وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ميسان يفتتح مشروع نصب وتشغيل محطة كهرباء ثانوية 11/ 33 KV) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ميسان يفتتح مشروع نصب وتشغيل محطة كهرباء ثانوية 11/ 33 KV) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).