نصيف: موازنة 2020 قد تمرر من دون موافقة الكرد

2019/07/30 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، أن موازنة 2020 قد تمرر داخل البرلمان من دون موافقة الاكراد، لافتة الى ان الكرد يجب ان يراهنوا على مصالحهم في موازنة العام المقبل، بعد حصولهم على مايبتغوه في موازنة العام الجاري.وقالت نصيف في تصريح لـ /المعلومة/، ان “القوى السياسية تحرص على احداث نوع […]

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