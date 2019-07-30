المنافذ الحدودية : إتلاف مكملات غذائية منتهية الصلاحية في مطار بغداد

2019/07/30 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتلفت هيئة المنافذ الحدودية ، اليوم الثلاثاء ، باتلاف مكملات غذائية ومحسن معجنات تآلفة ومنتهية الصلاحية في مطار بغداد الدولي.

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