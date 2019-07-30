العراق ولبنان يقصان شريط بطولة غرب آسيا اليوم

2019/07/30 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق مساء اليوم الثلاثاء منافسات النسخة التاسعة لبطولة غرب آسيا لكرة القدم، بعد ستة أعوام على نسختها الأخيرة، وللمرة الأولى على أرض العراق الذي يأمل في أن تعزز استضافتها، من حظوظ رفع حظر إقامة المباريات الدولية على ملاعب بغداد.وبين 30 تموز و14 آب، ستتنافس تسعة منتخبات وزعت على مجموعتين، في مدينتي كربلاء، وأربيل، وهما

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