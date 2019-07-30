صحيفة: مقاتلة إسرائيلية قصفت مواقع في العراق قبل 10 أيام

2019/07/30 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الثلاثاء، إن مقاتلة “إف-35” إسرائيلية قصفت مواقع في العراق قبل 10 أيام.ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن الخبير العسكري، رون بن يشاي، أن القاعدة التي تم قصفها هي القاعدة العسكرية الأقرب إلى سوريا وتستغلها إيران لإدخال الأسلحة عبر العراق إلى سوريا ولبنان للعمل ضد إسرائيل.وأوضح أن

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