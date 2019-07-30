2019/07/30 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قتل 52 شخصا في أحداث شغب في سجن بولاية بارا في البرازيل تحولت إلى حرب عصابات استمرت لحوالي خمس ساعات.وحسب مسؤولين برازيليين، فإن عددا من أفراد عصابة داخل السجن دخل قطاعا آخر من سجن ألتاميرا في ولاية بارا.وقُطعت رؤوس 16 من إجمالي القتلى في هذه الأحداث بينما أصيب الباقون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطع رؤوس 16 نزيلا بأحد سجون البرازيل وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع رؤوس 16 نزيلا بأحد سجون البرازيل) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع رؤوس 16 نزيلا بأحد سجون البرازيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).