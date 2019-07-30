العكيلي: اميركا تسعى لاستهداف فصائل المقاومة بقانونها الجديد

2019/07/30 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى المحلل السياسي صباح العكيلي، الثلاثاء، ان القانون الاميركي منع زعزعة امن العراق يستهدف فصائل المقاومة الاسلامية والحشد الشعبي، وكل من يقف الى جانب إيران، لافتاً الى ان اميركا لاتحتاج الى مثل هذا القانون حيث ان اتفاقية الاطار الاستراتيجي نصت على تقديم الدعم الامني للعراق، لكنها لم تنفذ بنود الاتفاقية.وقال العكيلي في تصريح […]

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