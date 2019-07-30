اليابان:مصرع 11 شخصا بسبب الحرارة الشديدة

2019/07/30 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت هيئة الإطفاء الرئيسية في اليابان، الثلاثاء، بمصرع 11 شخصا خلال أسبوع واحد بسبب الحرارة الشديدة التي ضربت الأراضي اليابانية كلها.وأضافت الهيئة أن عدد المتضررين جراء الحرارة يبلغ حاليا 5664 شخصا، مشيرة إلى أن عدد الذين تم نقلهم إلى المستشفيات ازداد بمقدار 3 مرات عما كان عليه في الأسبوع الماضي.

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