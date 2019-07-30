المالية النيابية تشترط الإلتزام بتشغيل حملة الشهادات العليا لإجراء التعيينات

2019/07/30 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشترطت اللجنة المالية النيابية الالتزام بقانون تشغيل حملة الشهادات العليا لاجراء التعيينات.وجاء في وثيقة صادرة من رئيس اللجنة هيثم الجبوري الى وزارة المالية بخصوص تنفيذ قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017 “بعدم المصادقة على أي محضر تعيينات في كل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الا بعد التأكد من الالتزام بقانون تشغيل

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