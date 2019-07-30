ظاهرة فلكية تثبت نظرية آينشتاين “التاريخية”

2019/07/30 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال علماء فلك إن الضوء الصادر عن نجم يدور في مدار حول الثقب الأسود الهائل وسط مجرتنا، قد يمثل دليلا جديدا يدعم نظرية النسبية للعالم الراحل ألبرت آينشتاين.وراقب الباحثون مؤخرا نجما يدعى “S0-2″، يفوق وزنه حوالي 10 أضعاف كتلة الشمس، ويدور في مدار بيضاوي الشكل لمدة 16 عاما حول الثقب الأسود.ووجد الباحثون أن […]

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