2019/07/30 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يُذكر الكثير عن خصائص الخيار المفيدة للجسم.والجميع يعتبرونه بديلا للماء في فصل الصيف، لأنه يحتوي على نسبة عالية جدا منه.صحيح أن الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء.ولكنه يحتوي أيضا على بروتين ودهون وكربوهيدرات وعناصر معدنية مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفسفور والزنك.ولكنه يحتوي على نسبة ضئيلة من الفيتامينات باستثناء فيتامين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخيار بدلا من الأدوية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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