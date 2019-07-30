2019/07/30 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء كوكبا جديدا أثار اهتمامهم لقربه من الأرض، وإمكانية مراقبته في المستقبل، مع احتمال رصد العلامات المحتملة للحياة خارج كوكبنا.وعثر على كوكب LTT 1445Ab الواقع على بعد 22.5 سنة ضوئية، باستخدام البيانات التي جمعت بواسطة القمر الصناعي TESS التابع لوكالة “ناسا” الفضائية.ويدور الكوكب حول أحد نجومه الثلاثة القزمية الحمراء، ويعتقد أن لديه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوكب خارجي بـ 3 شموس يبشّر باكتشاف فضائي غير مسبوق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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