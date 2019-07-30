2019/07/30 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن حملة لازالة التجاوزات شمال غرب بغداد، مبينةً ان الحملة تضمنت ازالة العديد من البسطات والسكراب واللافتات وغيرها من التجاوزات المختلفة .وذكرت الامانة في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان ” ملاكاتها في بلدية الشعلة قامت بحملة لازالة التجاوزات ضمن ما يعرف شعبياً بشارع الغربي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تعلن عن حملة لازالة التجاوزات في الشعلة) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تعلن عن حملة لازالة التجاوزات في الشعلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).