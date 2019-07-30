الاحصاء تكشف: التعداد السكاني لعام 2020 سيطلب ويوفر معلومات عن الاشخاص والاسر والممتلكات

2019/07/30 | 09:56

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بغداد اليوم - متابعة

أفاد رئيس جهاز الاحصاء في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم بوجود مساع لمعالجة حقل "القومية"...





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