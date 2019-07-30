2019/07/30 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد فيتامين B12 عنصرا حيويا هاما في إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، وكذلك في الحفاظ على صحة الأعصاب.ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين في الجسم، إلى تلف الأعصاب والشعور بالتعب، وكذلك التأثير على عدد خلايا الدم الحمراء.وفي حال تُركت هذه الحالة دون علاج، قد تحدث مضاعفات تشمل قصور القلب، خاصة لدى الأشخاص

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علامة خفية في اليدين والقدمين تدل على نقص فيتامين هام في جسمك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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