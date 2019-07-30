صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدني والعسكري

2019/07/30 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح مابين 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه : تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 900 متقاعد ” .وأوضح البيان ان “صرف تلك […]

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