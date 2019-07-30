2019/07/30 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد قاعة المؤتمرات الصحفية بمقر نادي الدحيل القطري عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء اقامة المؤتمر الصحفي الذي ستقيمه ادارة النادي لتقديم لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشرطة مهند علي كاظم لوسائل الاعلام والكشف عن تفاصيل التعاقد .وقال بيان للنادي واطلعت عليه وكالة صدى , ان” اللاعب اكمل كافة اجراءات التعاقد قبل التوجه والالتحاق بمعسكر الفريق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدحيل يقدم ميمي رسميا لوسائل الاعلام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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