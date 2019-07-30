“بالفديو”.. عملية جراحية في مستشفى عراقي على ضوء “الهاتف النقال” بسبب انقطاع الكهرباء

2019/07/30 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تمكن أطباء في احدى مستشفيات العراق، من إنقاذ 7 شخاص من موت محقق، حيث قطعت الكهرباء ساعة ونصف عن سبع صالات للعمليات الكبرى وفوق الكبرى، وبعد أن انتهى شحن الأجهزة، فعلوا المستحيل لإفاقة المرضى من البنج.

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