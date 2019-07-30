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تيار الحكمة يكشف لرووداو: نسعى لاستجواب 5 وزراء متورطين بملفات فساد


تيار الحكمة يكشف لرووداو: نسعى لاستجواب 5 وزراء متورطين بملفات فساد
2019/07/30 | 09:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المالي والإداري

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