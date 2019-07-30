2019/07/30 | 09:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المالي والإداري
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيار الحكمة يكشف لرووداو: نسعى لاستجواب 5 وزراء متورطين بملفات فساد) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيار الحكمة يكشف لرووداو: نسعى لاستجواب 5 وزراء متورطين بملفات فساد) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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