كيف ستعالج الحكومة حقل القومية في التعداد السكاني؟

2019/07/30 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس جهاز الاحصاء في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم، الثلاثاء، وجود مساع لمعالجة حقل “القومية” في التعداد العام للسكان والمساكن 2020 بوقت مبكر في حال الإشارة إليها في المعلومات التي يجب ذكرها.وقال كاظم في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الظروف الحالية هي الافضل لاجراء التعداد العام للسكان والمساكن”، […]

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