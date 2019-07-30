القبض على 56 شخصا بين متهم ومشتبه به في ذي قار

2019/07/30 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/...اعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على 56 شخصا بين متهم ومشتبه به في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ، ان "من خلال تنفيذ الفعاليات و الممارسات الأمنية اليومية تمكنت أقسام وتوابع مديرية شرطة محافظة ذي قار والمنشات من القبض على (33) بين مخالف ومشتبه به و(23) متهم مطلوب بقضايا جنائية مختلفة".

واضافت ان التهم "اهمها التهديد والإيذاء العمد و حيازة ألمخدرات والاحتيال بالإضافة إلى ضبط أقراص مخدرة، واتخذت بحقهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتم إحالتهم الى الجهات التحقيقية المختصة".

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